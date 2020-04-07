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    • Magazin
    • 07.04.2020 Gazete
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    ile sosyetik sevgilisi çifti bir yılı geride bıraktı

    Güzel oyuncu ve şarkıcı ile sosyetik sevgilisi , ilişkilerindeki bir yılı geride bıraktı. Ünlü çift, yıl dönümlerini ise mecburen evde kutladı.

    Yıllandılar

    Güzel oyuncu ve şarkıcı Hande Subaşı ile sosyetik sevgilisi Alican Ulusoy, ilişkilerindeki bir yılı geride bıraktı. Ünlü çift, yıl dönümlerini ise mecburen evde kutladı.

    Hande Subaşı, önceki gün Alican Ulusoy'la kanepede oturup kutlama pozu verdi. İkilinin fotoğrafına "Bu aşk, nikah masasında biter" yorumu yağdı.

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