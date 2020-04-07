Güzel oyuncu ve şarkıcı Hande Subaşı ile sosyetik sevgilisi Alican Ulusoy, ilişkilerindeki bir yılı geride bıraktı. Ünlü çift, yıl dönümlerini ise mecburen evde kutladı.

Hande Subaşı, önceki gün Alican Ulusoy'la kanepede oturup kutlama pozu verdi. İkilinin fotoğrafına "Bu aşk, nikah masasında biter" yorumu yağdı.