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    • Magazin
    • 07.04.2020 Gazete
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    , soğanlı mı olur soğansız mı olur?’ sorusuna kendi yöntemiyle yanıt verdi

    Karantinada mutfaktan çıkmayan ünlüler kervanına de katıldı. Güzel oyuncu, önceki gün kolları sıvayıp yapmaya koyulduğu anları 'da paylaştı. ‘Menemen, soğanlı mı olur soğansız mı olur?’ sorusuna kendi yöntemiyle yanıt verdi

    Özge usulü menemen

    Karantinada mutfaktan çıkmayan ünlüler kervanına Özge Özpirinçci de katıldı. Güzel oyuncu, önceki gün kolları sıvayıp yapmaya koyulduğu anları 'da paylaştı.

    Biber, domates, sarımsak ve yumurta kullanan Özge Özpirinçci, böylece gündem olan "Menemen, soğanlı mı olur soğansız mı olur?" tartışmasına da yanıtını vermiş oldu.

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