Karantinada mutfaktan çıkmayan ünlüler kervanına Özge Özpirinçci de katıldı. Güzel oyuncu, önceki gün kolları sıvayıp menemen yapmaya koyulduğu anları Instagram'da paylaştı.
Biber, domates, sarımsak ve yumurta kullanan Özge Özpirinçci, böylece gündem olan "Menemen, soğanlı mı olur soğansız mı olur?" tartışmasına da yanıtını vermiş oldu.
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