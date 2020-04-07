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    • Magazin
    • 07.04.2020 Gazete
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    Erçel'in spor paylaşımı "Lastik kız Hande" dedirtti

    Evde resim çizen, senaryo okuyup yazan , dün sabah da spor yapmayı ihmal etmedi. Güzel oyuncu, ayaklarını iki yana tamamen açtığı videosuyla "Lastik kız Hande" dedirtti.

    Lastik kız Hande

    Evde resim çizen, senaryo okuyup yazan , dün sabah da spor yapmayı ihmal etmedi. Güzel oyuncu, ayaklarını iki yana tamamen açtığı videosuyla "Lastik kız Hande" dedirtti.

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