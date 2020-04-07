Erçel'in spor paylaşımı "Lastik kız Hande" dedirtti

Evde resim çizen, senaryo okuyup yazan Hande Erçel, dün sabah da spor yapmayı ihmal etmedi. Güzel oyuncu, ayaklarını iki yana tamamen açtığı videosuyla "Lastik kız Hande" dedirtti.
Evde resim çizen, senaryo okuyup yazan Hande Erçel, dün sabah da spor yapmayı ihmal etmedi. Güzel oyuncu, ayaklarını iki yana tamamen açtığı videosuyla "Lastik kız Hande" dedirtti.
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