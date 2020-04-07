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    • Magazin
    • 07.04.2020 Gazete
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    Zorunlu çıkış

    Şarkıcı  ile söz yazarı ve besteci 'in düet şarkıları 'Seviyo mu, sevmiyo mu?'nun çıkışı Coronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Ancak şarkı internete sızınca ikili, parçalarını yayınlamak zorunda kaldı.

    Zorunlu çıkış
    Şarkıcı Nihan Akın ile söz yazarı ve besteci Zeki Güner'in düet şarkıları 'Seviyo mu, sevmiyo mu?'nun çıkışı Coronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Ancak şarkı internete sızınca ikili, parçalarını yayınlamak zorunda kaldı.

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