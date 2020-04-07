Zorunlu çıkış

Şarkıcı Nihan Akın ile söz yazarı ve besteci Zeki Güner'in düet şarkıları 'Seviyo mu, sevmiyo mu?'nun çıkışı Coronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Ancak şarkı internete sızınca ikili, parçalarını yayınlamak zorunda kaldı.
Şarkıcı Nihan Akın ile söz yazarı ve besteci Zeki Güner'in düet şarkıları 'Seviyo mu, sevmiyo mu?'nun çıkışı Coronavirüs nedeniyle ertelenmişti. Ancak şarkı internete sızınca ikili, parçalarını yayınlamak zorunda kaldı.
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