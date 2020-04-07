Günlerdir süren karantina, bazı çiftler için sabır testi oldu. Dünya çapında, boşanma ve ayrılık kararlarındaki sayının her geçen gün arttığı ortaya çıktı.

Magazin dünyasından da iki ayrılık haberi geldi. Oyuncu Feyza Çıpa, 2014'ten beri aşk yaşadığı Kutsi ile ayrıldığını açıkladı.

Kutsi ile birkaç gün öncesine kadar karantinada olan Çıpa, ayrılığı şu sözlerle duyurdu: "Bitti ve bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum." Bir ayrılık haberi de Esra Eron cephesinden…

Güzel sunucu ve oyuncu, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Efe Gürsoy'la ilişkisine nokta koydu.