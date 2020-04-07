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    • Magazin
    • 07.04.2020 Gazete
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    Coronavirüs her şey gibi aşkları da etkiledi! ile ve ile ayrıldı

    Coronavirüs, her şey gibi aşkları da etkiledi! Günlerdir aynı evde olan ve düğün için geri sayan ile oyuncu aşkı , yollarını ayırdı. Sunucu da yıllardır birlikte olduğu işletmeci aşkı ’dan ayrıldı.

    İlişkiler negatif

    Günlerdir süren karantina, bazı çiftler için sabır testi oldu. Dünya çapında, boşanma ve ayrılık kararlarındaki sayının her geçen gün arttığı ortaya çıktı.

    Magazin dünyasından da iki ayrılık haberi geldi. Oyuncu Feyza Çıpa, 2014'ten beri aşk yaşadığı ile ayrıldığını açıkladı.

    Kutsi ile birkaç gün öncesine kadar karantinada olan Çıpa, ayrılığı şu sözlerle duyurdu: "Bitti ve bundan sonraki süreçte adımın onunla aynı cümlede geçmesini dahi istemiyorum." Bir ayrılık haberi de Esra Eron cephesinden…

    Güzel sunucu ve oyuncu, uzun süredir aşk yaşadığı işletmeci Efe Gürsoy'la ilişkisine nokta koydu.

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    Haberler Magazin Coronavirüs her şey gibi aşkları da etkiledi! Kutsi ile Feyza Çıpa ve Esra Eron ile Efe Görsoy ayrıldı
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