Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Türkçe'de yalın zamanla bir fiille ek fiilin iki zamanının birlikte kullanılmasına ne ad verilir?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı
KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU
Soru: Türkçe'de yalın zamanla bir fiille ek fiilin iki zamanının birlikte kullanılmasına ne ad verilir?
A: Okkalı Birleşik Zaman
B: Katmerli Birleşik Zaman
C: Şerbetli Birleşik Zaman
D: Kaymaklı Birleşik Zaman
Doğru cevap: B: Katmerli Birleşik Zaman
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