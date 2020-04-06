Hangi ünlü Ed Sheeran'dan yerde uzanırken ağzındaki golf topuna vurmasını istemiştir?

Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, "Hangi ünlü Ed Sheeran'dan yerde ağzındaki golf topuna vurmasına vurmasını istemiştir fakat Ed Sheeran golf sopasıyla golf topuna vurmak isterken yüzüne vurmuştur?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

Soru: Hangi ünlü Ed Sheeran'dan yerde ağzındaki golf topuna vurmasına vurmasını istemiştir fakat Ed Sheeran golf sopasıyla golf topuna vurmak isterken yüzüne vurmuştur?

A: Justin Bieber

B: Usher

C: Bruno Mars

D: Tiger Woods

Doğru cevap: A: Justin Bieber