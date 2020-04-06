Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 06.04.2020 21:16
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.04.2020 21:17
    ABONE OL

    hangi dönemde Fransa'ya bağlı bir şehir olmuştur?

    hangi dönemde Fransa'ya bağlı bir şehir olmuştur? sorusu bu akşam Kim Olmak İster'de yarışmacıya soruldu. Pazartesi ve cumartesi günleri izleyici karşısına çıkan yarışmada, yarışmaya sorulan bu soru izleyiciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, merakla araştırılan bu sorunun yanıtı nedir? İşte merakla araştırılan o sorunun şıkları ve cevabı

    Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru!

    Ekranların büyük bir merakla takip edilen yarışma programı Kim Olmak İster bu akşam yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşuyor. Dünyanın ve Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programında sorulan soru özellikle bu saatlerde izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Yarışmacının cevap vermekte zorlandığı soruda, " hangi dönemde Fransa'ya bağlı bir şehir olmuştur?" ifadelerine yer verildi. İşte o soru, şıkları ve cevabı

    KİM MİLYONER OLMAK İSTER'DE DİKKAT ÇEKEN SORU

    Soru: Hamburg hangi dönemde Fransa'ya bağlı bir şehir olmuştur?

    A: 5. Cumhuriyet Dönemi

    B: 1. Napolyon Dönemi

    C: Otuz Yıl Savaşları Dönemi

    D: Yüz Yıl Savaşları Dönemi

    Doğru cevap: B: 1. Napolyon Dönemi

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Hamburg hangi dönemde Fransa'ya bağlı bir şehir olmuştur?
    Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri