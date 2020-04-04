Her izlediğimizde bizi defalarca güldüren ve Türk sinemasının usta isimlerinin kadrosunda yer aldığı Yüz Numaralı Adam filmi bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyicisiyle buluşuyor. Yıllardır severek izlediğimiz, her defasında ayrı bir tat bularak güldüğümüz Yüz Numaralı Adam filmine dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yüz Numaralı Adam kaç yılında ve nerede çekildi? Yüz Numaralı Adam filmi oyuncuları kimler? İşte filmin konusu...
YÜZ NUMARALI ADAM KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?
Yüz Numaralı Adam filmi 1978 yılında İstanbul Cankurtaran'da çekildi.
YÜZ NUMARALI ADAM KONUSU
Şaban saflığı yüzünden girdiği hiçbir işi başaramamakta ve çok kısa sürede kovulmaktadır. Ailesi ise onu çalışıp para kazanması için zorlamaktadır. Oya ise bir reklam firmasında çalışmakta ve önemli bir firmanın ürünlerini tanıtmak için halktan birini kullanmayı düşünmektedir. Bir gün trende Şaban'a rastlar ve onu reklam filmlerinde oynaması için ikna eder.
YÜZ NUMARALI ADAM OYUNCULARI
Kemal Sunal,
Oya Aydoğan,
Ali Şen,
Süleyman Turan,
Leman Akçatepe
Can Erman
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