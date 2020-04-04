Her izlediğimizde bizi defalarca güldüren ve Türk sinemasının usta isimlerinin kadrosunda yer aldığı Yüz Numaralı Adam filmi bu akşam saat 20.00'de Kanal D'de izleyicisiyle buluşuyor. Yıllardır severek izlediğimiz, her defasında ayrı bir tat bularak güldüğümüz Yüz Numaralı Adam filmine dair detaylar izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Peki, Yüz Numaralı Adam kaç yılında ve nerede çekildi? Yüz Numaralı Adam filmi oyuncuları kimler? İşte filmin konusu...

YÜZ NUMARALI ADAM KAÇ YILINDA VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Yüz Numaralı Adam filmi 1978 yılında İstanbul Cankurtaran'da çekildi.