Star TV ekranlarının merakla takip edilen dizisi Sefirin Kızı bu akşam saat 20.00'de 15. bölümüyle izleyicisiyle buluştu. Sefirin Kızı'nın bu akşam yayınlanan bölümünde heyecan doruktaydı. Son bölümde Gediz Sancar'ı katil olmaktan vazgeçirdi ama bu sefer kendisi Akın'a olan öfkesine yenik düştü. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine geldi. Bölümün ekranlarda son bulmasıyla birlikte Sefirin Kızı 15. bölüm fragmanı izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. İşte son bölümde yaşananlar Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gediz Sancar'ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın'a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.