Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını Türkiye'ye de sıçradı. Pandemi ilan edilen salgınla ilgili alınan tedbirler kapsamında 65 yaş üste vatandaşların ve 20 yaşın altındaki kişilerin sokağa çıkması yasaklandı. Yasakla alakalı en ilginç paylaşım ise oyuncu Nesrin Cavadzade'den geldi.

"SON KEZ DIŞARI ÇIKTIM"

Nesrin Cavadzade, Instagram hesabından kendi fotoğrafını paylaşarak "20 yaşın altındakilere yasak geldi. Son kez dışarı çıktım" dedi. Güzel oyuncunun paylaşımına kısa sürede binlerce yorum ve beğeni geldi. Oyuncunun zayıflığına dikkat çeken bazı takipçileri "50 kilo altına sokağa çıkma yasağı gelirse üzül bence" diyerek espri yaptı.