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    • 04.04.2020 15:59
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    • 04.04.2020 16:07
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    corona virüse mi yakalandı? Test sonucunu açıkladı

    ile olan dostluğuyla sık sık gündeme gelen geçtiğimiz günlerde bir arkadaşının corona virüs testinin pozitif çıktığını, kendisine yapılan testin de pozitif çıkabileceğini açıklamıştı. Esra Balamir'in korona virüs testinin sonucu belli oldu. Demet Akalın'ın yakın arkadaşı Esra Balamir'den kötü haber geldi...

    Test sonucu açıkladı! Esra Balamir...

    ile olan dostluğuyla sık sık gündeme gelen 'in bir arkadaşının koronavirüs testi pozitif çıktı. Kendisine de test yapıldığını ve sonucunun pozitif çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Balamir'den kötü haber geldi.

    TEDAVİ GÖRMEYE BAŞLADI

    Ünlü sunucu Esra Balamir, geçtiğimiz günlerde "Arkadaşıma Covid-19 testi yapıldı. Maalesef arkadaşım da pozitif çıktı. Bana da test yaptılar. Sanırım benimde pozitif" dedi. Yeni bir açıklama yaparak test sonucunun pozitif çıktığını söyleyen Balamir,"Tedavi oluyorum. Eve ilaç getiriyorlar" dedi.

    TEŞHİS KONULAMAYAN HASTALIĞI İLE MÜCADELE EDİYORDU

    Esra Balamir, geçtiğimiz aralık ayında yılladır teşhis konulamayan hastalığı ile mücadele ettiğini söylemişti.

    Balamir, "Tedavim devam ediyor. Cerrahpaşa'da 6 haftada bir yatış yapıyorum. Tedavimde damar yolundan ilaç veriliyor. Uzun yıllar, hatta ömür boyu almak zorunda kalabilirim. Bu da benim kaderimde varmış, her şey Allah'tan. Buna da şükür ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

    ESRA BALAMİR KAÇ YAŞINDA, KİMDİR?

    Esra Balamir 7 Eylül 1975 tarihinde doğdu. Balamir, Türk model, şarkıcı, oyuncu ve televizyon sunucusu. Kariyer hayatına ilk olarak Kral TV'de DJ'lik yaparak başlayan Esra Balamir, ardından başka bir kanalda kendi programını sunmaya başladı.

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