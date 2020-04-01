Magazin dünyasının ünlü isimleri, karantina nedeniyle dışarı çıkmaz olunca evlerinden paylaşım yapmaya başladı. Bunlardan biri de sosyal medya fenomeni Danla Bilic'ti… Çektiği makyaj videolarıyla ünlenip ardından Instagram'da fenomen olan 26 yaşındaki genç kız, evinden yaptığı paylaşımlarla olay yarattı.

4 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Instagram'daki her bir reklam içerikli paylaşım için 100 bin TL alan Bilic'in giyinme odası, mağazayı aratmadı. Ünlü markalara ait ayakkabı, çanta ve kıyafet koleksiyonunu gözler önüne seren Bilic'in gardrobu, ABD'li yıldızlar Kardashian Ailesi'ninkine benzetildi.



Bilic'in dolabı; Celine, Off-White, Balenciaga ve Yves Saint Laurent gibi dünyaca ünlü markalara ait binlerce liralık ayakkabı ile çantayla dolu…





Genç fenomen, geçtiğimiz aylarda bir diş hekimi kliniğinden gelen 500 bin TL'lik reklam teklifini kabul etmediğini açıklayarak gündem yaratmıştı.



