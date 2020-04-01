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    • Magazin
    • 01.04.2020 Gazete
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    bu kez gardrobuyla olay oldu! Mağazadan farksız

    Daha önce 500 bin TL’lik reklam teklifini elinin tersiyle ittiğini söyleyen , bu kez gardrobuyla olay oldu! 26 yaşındaki fenomenin evindeki giyinme odası, alışveriş merkezindeki lüks bir mağazadan farksız!

    Danl'avm'

    Magazin dünyasının ünlü isimleri, karantina nedeniyle dışarı çıkmaz olunca evlerinden paylaşım yapmaya başladı. Bunlardan biri de Danla Bilic'ti… Çektiği makyaj videolarıyla ünlenip ardından 'da fenomen olan 26 yaşındaki genç kız, evinden yaptığı paylaşımlarla olay yarattı.

    4 milyonu aşkın kişinin takip ettiği Instagram'daki her bir reklam içerikli paylaşım için 100 bin TL alan Bilic'in giyinme odası, mağazayı aratmadı. Ünlü markalara ait ayakkabı, çanta ve kıyafet koleksiyonunu gözler önüne seren Bilic'in gardrobu, ABD'li yıldızlar Kardashian Ailesi'ninkine benzetildi.


    Bilic'in dolabı; Celine, Off-White, Balenciaga ve Yves Saint Laurent gibi dünyaca ünlü markalara ait binlerce liralık ayakkabı ile çantayla dolu…



    Genç fenomen, geçtiğimiz aylarda bir diş hekimi kliniğinden gelen 500 bin TL'lik reklam teklifini kabul etmediğini açıklayarak gündem yaratmıştı.


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