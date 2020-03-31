Turşu için değmiş!

Doğa Rutkay, önceki gün alışveriş için dışarıya çıktı. Sempatik oyuncu, içeriye tek tek müşterinin alındığı dükkan önündeki pozuna "Turşu için beklemeye değer" yazdı.
Doğa Rutkay, önceki gün alışveriş için dışarıya çıktı. Sempatik oyuncu, içeriye tek tek müşterinin alındığı dükkan önündeki pozuna "Turşu için beklemeye değer" yazdı.
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