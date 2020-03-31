Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 31.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    için değmiş!

    , önceki gün alışveriş için dışarıya çıktı. Sempatik oyuncu, içeriye tek tek müşterinin alındığı dükkan önündeki pozuna " için beklemeye değer" yazdı.

    Turşu için değmiş!

    Doğa Rutkay, önceki gün alışveriş için dışarıya çıktı. Sempatik oyuncu, içeriye tek tek müşterinin alındığı dükkan önündeki pozuna " için beklemeye değer" yazdı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Turşu için değmiş!
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri