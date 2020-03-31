Pilot nişanlısıyla birlikte günlerdir karantinada olan Ece Seçkin de mutfakta marifetli çıktı. Güzel popçu, kendisi ve nişanlısı için patlıcanlı kiş yaptı. Seçkin, yemeğinin ise harika olduğunu söyledi.
Pilot nişanlısıyla birlikte günlerdir karantinada olan Ece Seçkin de mutfakta marifetli çıktı. Güzel popçu, kendisi ve nişanlısı için patlıcanlı kiş yaptı. Seçkin, yemeğinin ise harika olduğunu söyledi.
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