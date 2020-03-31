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    • Magazin
    • 31.03.2020 Gazete
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    de mutfakta marifetli çıktı

    Pilot nişanlısıyla birlikte günlerdir karantinada olan de mutfakta marifetli çıktı. Güzel popçu, kendisi ve nişanlısı için patlıcanlı kiş yaptı. Seçkin, yemeğinin ise harika olduğunu söyledi.

    Hamarat Ece
    Pilot nişanlısıyla birlikte günlerdir karantinada olan Ece Seçkin de mutfakta marifetli çıktı. Güzel popçu, kendisi ve nişanlısı için patlıcanlı kiş yaptı. Seçkin, yemeğinin ise harika olduğunu söyledi.

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