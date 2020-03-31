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    • Magazin
    • 31.03.2020 Gazete
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    Tekno kutlama

    Oyuncu çift ile , oğullarının ikinci yaşını kutlamak için teknolojik bir yol buldu. Ünlü çift, pasta kesilirken yakınlarına kamerayla bağlandı.

    Tekno kutlama

    Oyuncu çift Kenan Ece ile Canan Ergüder, oğullarının ikinci yaşını kutlamak için teknolojik bir yol buldu. Ünlü çift, pasta kesilirken yakınlarına kamerayla bağlandı.

    Ergüder, bu paylaşımına da şöyle yazdı: "Kim demiş partimize gelemezsiniz diye! İyi ki doğdun güzel oğlum. Bu sene de böyle. Sağlık, mutluluk, huzur olsun yeter."

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