Pilates eğitmeni Ebru Şallı ve iş adamı eşi Uğur Akkuş, önceki gün soluğu Sarıyer'de yürüyüş yaparken görüntülendi.
20 gündür evde olduklarını söyleyen çift, 10 kilometre yürüdükten sonra evlerinin yolunu tuttu.
Doğan SAVAŞ
Pilates eğitmeni Ebru Şallı ve iş adamı eşi Uğur Akkuş, önceki gün soluğu Sarıyer'de yürüyüş yaparken görüntülendi.
20 gündür evde olduklarını söyleyen çift, 10 kilometre yürüdükten sonra evlerinin yolunu tuttu.
Doğan SAVAŞ
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