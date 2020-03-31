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    • Magazin
    • 31.03.2020 Gazete
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    eşi ile yürüyüş yaparken görüntülendi

    Pilates eğitmeni ve iş adamı eşi , önceki gün soluğu Sarıyer'de yürüyüş yaparken görüntülendi. 20 gündür evde olduklarını söyleyen çift, 10 kilometre yürüdükten sonra evlerinin yolunu tuttu.

    Uygun adım marş marş

    Pilates eğitmeni Ebru Şallı ve iş adamı eşi Uğur Akkuş, önceki gün soluğu Sarıyer'de yürüyüş yaparken görüntülendi.

    20 gündür evde olduklarını söyleyen çift, 10 kilometre yürüdükten sonra evlerinin yolunu tuttu.
    Doğan SAVAŞ

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