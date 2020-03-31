31 Mart reyting sonuçları izleyiciler tarafından heyecanla araştırılıyor. EDHO, Tutunamayanlar, Survivor hangisi gün birincisi oldu? Televizyonda yayınlanan yapımları takip eden milyonlarca izleyicinin reyting sonuçları hakkında araştırmaları hızlandı. Dizi, film program ve haber bültenlerini takip eden seyirciler hangi yapımın birinci olduğunu öğrenmek istiyor. Peki, 31 Mart Salı reyting sonuçları açıklandı mı? İşte merak edilenler...
31 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
31 Mart Salı gününün reyting sonuçları henüz belli olmadı. Salı gününün reyting sonuçları Çarşamba günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar belli olduğunda haberimizin içerisinde yer alacak.
30 MART REYTİNG SONUÇLARI
TOTALDE İLK 10 PROGRAM
1 SEFIRIN KIZI STAR
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
3 SURVIVOR TV8
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
5 YASAK ELMA ÖZEL FOX
6 ESRA EROL'DA ATV
7 SEFIRIN KIZI (ÖZET) STAR
8 SHOW ANA HABER SHOW
9 ULUSA SESLENIS STAR
10 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D
AB GRUBU İLK 10 PROGRAM
1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX
2 SEFIRIN KIZI STAR
3 SURVIVOR TV8
4 YASAK ELMA ÖZEL FOX
5 ULUSA SESLENIS STAR
6 SHOW ANA HABER SHOW
7 ULUSA SESLENIS KANAL D
8 AILE ARASINDA (T.S) SHOW
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV
10 SEFIRIN KIZI (ÖZET) STAR
REYTİNG NEDİR?
Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır. Bu ölçümler belirli sayıdaki deneklerin televizyonlarına takılan cihazlar aracılığı ile gerçekleştirilir. Bu cihazların nerede ve kimde olduğu bilinmez. Son bilgilere göre yaklaşık 2200 evde reyting ölçüm cihazı olduğu biliniyor.
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