Pazartesi akşamları dikkatle takip Sefirin Kızı dizisinde bu haftalık ortalık iyice karışmaya başladı. 15. bölümde Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anladı. Menekşe'nin hamile olduğunu öğrendi ve kahroldu. Heyecan dolu bölümün ardından izleyicilerin Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.
SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Gediz Sancar'ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın'a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.
Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe'nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare'ye ve Melek'e nasıl verecektir?
Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye'nin de onun için kabus gibi planları vardır.
Nare Sancar'dan Menekşe'nin hamilelik haberini aldığında, çok büyük bir farkındalık yaşar. Kendisine, Sancar'a ve dokuz yıldır tüm yaşadıklarına ilk defa dışardan bakmayı başarır. Onların sevdası, gerçekten imkansızdır.
SEFİRİN KIZI 14. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar'a aldırtmamaya yeminlidir.
NARE, SANCAR'A KARŞI HAREKETE GEÇİYOR
Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar'a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar'ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır.
SANCAR KARŞILIK VERİYOR
Sancar ise Nare'nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar. Tek amacı, onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare'yi.
GEDİZ'İN PLANI NE?
Ama Gediz, Sancar'ı en hassas yerinden vuracaktır. Nare'ye olan sevdasından ve kıskançlığından.
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