Pazartesi akşamları dikkatle takip Sefirin Kızı dizisinde bu haftalık ortalık iyice karışmaya başladı. 15. bölümde Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anladı. Menekşe'nin hamile olduğunu öğrendi ve kahroldu. Heyecan dolu bölümün ardından izleyicilerin Sefirin Kızı 16. bölüm fragmanı hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Ancak dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.

SEFİRİN KIZI SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gediz Sancar'ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın'a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.