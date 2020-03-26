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    • Magazin
    • 26.03.2020 Gazete
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    hesabından verdiği canlı konserlerle binlerce kişiye moral olan 'dan hayranlarına müjde var… "Kavuşma vaktimiz geldi" diyen Yalın, bu akşam saat 22.00'de en sevilen şarkılarını Instagram'da söyleyecek.

    Konsere devam
    Instagram hesabından verdiği canlı konserlerle binlerce kişiye moral olan Yalın'dan hayranlarına müjde var… "Kavuşma vaktimiz geldi" diyen , bu akşam saat 22.00'de en sevilen şarkılarını 'da söyleyecek.

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