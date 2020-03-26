Konsere devam

Instagram hesabından verdiği canlı konserlerle binlerce kişiye moral olan Yalın'dan hayranlarına müjde var… 'Kavuşma vaktimiz geldi' diyen Yalın, bu akşam saat 22.00'de en sevilen şarkılarını Instagram'da söyleyecek. Instagram hesabından verdiği canlı konserlerle binlerce kişiye moral olan Yalın'dan hayranlarına müjde var... 'Kavuşma vaktimiz geldi' diyen Yalın, bu akşam saat 22.00'de en sevilen şarkılarını Instagram'da söyleyecek.
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