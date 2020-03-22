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    • 22.03.2020 20:28
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    • 22.03.2020 20:30
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    3. son bölüm canlı izle | ATV canlı yayın

    3. bölüm canlı izle ve seçenekleri izleyiciler tarafından akşam saatlerinden itibaren araştırılıyor. Son bölümde Yasemin, Bahar'ı bornozla görünce aldatıldığını düşünüyor. Bahar'ın oyunu işe yaramıştır. Murat ne diyeceğini bilemez bir halde kekelerken Ece'den gelen telefon olayın seyrini değiştiriyor. Peki, heyecan dolu yeni bölümde neler olacak? Gel Dese Aşk 3. bölüm canlı izle ve son bölüm izle seçeneğini aşağıda bulabilirsiniz.

    Gel Dese Aşk 3. bölüm canlı izle

    Gel Dese Aşk 3. bölüm canlı izle seçeneği izleyiciler tarafından araştırılıyor. ATV ekranlarının yeni dizisi Gel Dese Aşk bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle izleyicisi karşısına çıktı. Son bölümde evdeki gergin hava Bahar'ın gidişini irdeleyen Ece ile daha da gerildi. Diğer yandan durulan sular Nuran'ın şirket kutlaması için Bahar'la görüşmek istemesiyle hareketlendi. Gel Dese Aşk 3. bölüm canlı izle ve son bölüm izle seçeneklerini aşağıda bulabilirsiniz.

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    GEL DESE AŞK SON BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

    GEL DESE AŞK 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

    ''Ben çok acı çekiyorum Murat!''

    Yasemin, Bahar'ı bornozla görünce aldatıldığını düşünür. Bahar'ın oyunu işe yaramıştır. Murat ne diyeceğini bilemez bir halde kekelerken Ece'den gelen telefon olayın seyrini değiştirir.

    YASEMİN VE MURAT NE YAPACAK?

    Tekrar anne baba rollerine dönmek zorunda kalan Yasemin ve Murat bir müddet daha kendilerinden yaşananlardan bahsedemeyecektir.

    ECE DAHA DA GERİLİYOR

    Evdeki gergin hava Bahar'ın gidişini irdeleyen Ece ile daha da gerilir. Diğer yandan durulan sular Nuran'ın şirket kutlaması için Bahar'la görüşmek istemesiyle hareketlenir.

    BAHAR HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIR

    Yasemin kimseye "Murat beni aldattı" diyemez. Mutlu aile imajını korumak için çabalar. Bahar ise Murat tarafından sevilmek için her şeyi yapmaya hazırdır artık. Onun için oyun olarak başladığı bu aşk gerçeğe dönüşmüştür çünkü.

    ONUR, DERİN'İ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

    Diğer yandan Onur, Derin'i korumak için Bahar'ı durdurmaya çalışır. Fakat domino taşları birbirini devirmeye başlamıştır artık. Her şey kontrol edilemez bir yönde ilerlemekte her olay birbirini tetiklemektedir.

    İŞLER ÇIKMAZ BİR HALE GELİYOR

    Düdenlilerin evi atmosfer, bastırılan duygular, yalanlar ve yanlış anlamalarla gerildikçe gerilir. Şimdi her biri adeta pimi çekilmiş bir bomba gibi nasıl, nerede ve ne zaman patlayacağı belli olmayan insanlara dönüşmüştür. İşte o anda Yasemin'in beklenmeyen hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır.

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