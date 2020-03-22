ONUR, DERİN'İ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

Diğer yandan Onur, Derin'i korumak için Bahar'ı durdurmaya çalışır. Fakat domino taşları birbirini devirmeye başlamıştır artık. Her şey kontrol edilemez bir yönde ilerlemekte her olay birbirini tetiklemektedir.

İŞLER ÇIKMAZ BİR HALE GELİYOR

Düdenlilerin evi atmosfer, bastırılan duygular, yalanlar ve yanlış anlamalarla gerildikçe gerilir. Şimdi her biri adeta pimi çekilmiş bir bomba gibi nasıl, nerede ve ne zaman patlayacağı belli olmayan insanlara dönüşmüştür. İşte o anda Yasemin'in beklenmeyen hamlesi işleri içinden çıkılmaz bir hale sokacaktır.