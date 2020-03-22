Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 22.03.2020 17:56
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 22.03.2020 18:13
    ABONE OL

    Son dakika haberi: 'nun test sonucu çıktı

    Juventus'un dünyaca ünlü yıldız oyuncusu 'nun corona virüsü testinin sonucu çıktı. Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs nedeniyle kendini izole ederken; magazinciler geçtiğimiz günlerde Portekizli yıldızı güneşlenirken görüntüledi. Son olarak dünyanın en çok kazanan menajerlerinden olan Jorge Mendes'le aynı zamanda yakın bir dostluğu bulunan Ronaldo'nun, Portekiz'de koronavirüs ile mücadele eden hastanelere malzeme tedarik edeceği belirtildi. Peki tüm dünyanın merak ettiği yıldız futbolcu Ronaldo'nun corona virüs testi sonucu ne çıktı?

    Cristiano Ronaldo'nun test sonucu çıktı

    Corona virüsü salgınının en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya'da Juventus Kulübü, şok üstüne şok haberleri alıyordu. Daniel Rugani'nin ardından Blaise Matuidi'nin virüse yakalandığı Siyah-Beyazlılar'da dün Arjantinli yıldız Paulo Dybala da kız arkadaşı Oriana Sabatini ile birlikte corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıklanmıştı.

    RONALDO'NUN CORONA TESTİ SONUCU

    Çizme ekibine dünyaca ünlü süperstar 'dan güzel haber geldi. Salgın nedeniyle kendisini eve kapatan ve ailesiyle beraber Portekiz'de bulunan Cristiano Ronaldo'nun corona virüs testlerinin negatif çıktığı açıklandı.

    Juventus'tan takım arkadaşı Daniele Rugani'nin corona virüsü testinin pozitif çıkması sonrası İtalya'ya dönmeyeceğini kulübüne bildiren Ronaldo, ailesiyle birlikte Portekiz'de izole bir yaşam sürmeye başlamıştı.

    Madeira'da okyanus manzaralı evinde dış dünyayla olabildiğinde az temaslı bir şekilde yaşayan Ronaldo, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla bütün dünyayı bu salgına karşı uyarmayı da ihmal etmemişti.

    Corona virüsü salgını sebebiyle ailesiyle birlikte Madeira'da izole bir şekilde yaşamaya devam eden Ronaldo, ülkesi Portekiz'deki hastanelerin eksiklerini gidermek için çalışmalara başladı.

    Dünyanın en çok kazanan menajerlerinden olan Jorge Mendes'le aynı zamanda yakın bir dostluğu bulunan Ronaldo'nun, Portekiz'de koronavirüs ile mücadele eden hastanelere malzeme tedarik edeceği belirtildi.

    Yoğun bakım ve diğer hasta servislerinde vantilatör, tıbbi önlük ve tıbbi maske sayısının az olduğunu öğrenen Ronaldo, Jorge Mendes ile iletişime geçerek bütün hastanelere gereken şeylerin alınmasını istedi.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Spor Son dakika haberi: Cristiano Ronaldo'nun test sonucu çıktı
    Diğer Spor Haberleri Tüm spor haberleri
    Tüm Spor Haberleri