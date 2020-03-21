ATV'nin başarılı dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Kerem Alışık, 'Evde kalın' çağrısına uydu.
Başarılı oyuncu, kısa süreli hava almak için soluğu Boğaz'da alıp yürüyüş yaptı.
Doğan SAVAŞ
ATV'nin başarılı dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızı Kerem Alışık, 'Evde kalın' çağrısına uydu.
Başarılı oyuncu, kısa süreli hava almak için soluğu Boğaz'da alıp yürüyüş yaptı.
Doğan SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.