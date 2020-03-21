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    • Magazin
    • 21.03.2020 Gazete
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    ''nın yıldızı , Boğaz'da yürüyüş yaptı

    atv'nin başarılı dizisi ''nın yıldızı , 'Evde kalın' çağrısına uydu. Başarılı oyuncu, kısa süreli hava almak için soluğu Boğaz'da alıp yürüyüş yaptı.

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