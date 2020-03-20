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    • Magazin
    • 20.03.2020 Gazete
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    'dan köpeği ’la olay paylaşım

    , köpeğini gezdirmek için dışarıya çıktığında paylaştığı fotoğrafıyla ilgi çekti. Ünlü oyuncunun, salgına dikkat çekmek için kendisine ve doberman cinsi adındaki köpeğine maske takarak çektiği fotoğraf olay oldu.

    Zeus’la olay paylaşım
    Ekin Mert Daymaz, köpeğini gezdirmek için dışarıya çıktığında paylaştığı fotoğrafıyla ilgi çekti. Ünlü oyuncunun, salgına dikkat çekmek için kendisine ve doberman cinsi Zeus adındaki köpeğine maske takarak çektiği fotoğraf olay oldu.

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