Ekin Mert Daymaz, köpeğini gezdirmek için dışarıya çıktığında paylaştığı fotoğrafıyla ilgi çekti. Ünlü oyuncunun, salgına dikkat çekmek için kendisine ve doberman cinsi Zeus adındaki köpeğine maske takarak çektiği fotoğraf olay oldu.
Ekin MertDaymaz, köpeğinigezdirmek için dışarıyaçıktığında paylaştığıfotoğrafıyla ilgi çekti.Ünlü oyuncunun,salgına dikkat çekmekiçin kendisine vedoberman cinsi Zeusadındaki köpeğinemaske takarak çektiğifotoğraf olay oldu.
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