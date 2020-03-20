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    • Magazin
    • 20.03.2020 Gazete
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    Ünlü oyuncu 'i de coronavirüs korkusu sardı

    Ünlü oyuncu 'i de Coronavirüs korkusu sardı. Güzel oyuncu yaptığı açıklamada, "Annem, teyzem ve anneannem, virüs şüphesiyle karantina altına alındı.

    Korku Denizi
    Ünlü oyuncu 'i de Coronavirüs korkusu sardı. Güzel oyuncu yaptığı açıklamada, "Annem, teyzem ve anneannem, virüs şüphesiyle karantina altına alındı. Sevdiklerinizin başına bir şey gelecek korkusu anlatılmaz" dedi. Deniz, yapılan testlerin pozitif çıkması halinde kendisinin de gözetim altına alınacağını söyledi.

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