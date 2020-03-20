Ünlü oyuncu Pınar Deniz'i de Coronavirüs korkusu sardı. Güzel oyuncu yaptığı açıklamada, "Annem, teyzem ve anneannem, virüs şüphesiyle karantina altına alındı. Sevdiklerinizin başına bir şey gelecek korkusu anlatılmaz" dedi. Deniz, yapılan testlerin pozitif çıkması halinde kendisinin de gözetim altına alınacağını söyledi.
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