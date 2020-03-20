Geçtiğimiz günlerde aşkları belgelenen sunucu Burcu Esmersoy ile işadamı Allan Hakko, önceki akşam İstinye'de market alışverişi yaparken görüntülendi.

Güzel sunucu, muhabirlerin "Stok için mi? Yoksa normal alışveriş mi yaptınız?'' sorusuna şu yanıtı verdi: "İhtiyaçlarımı karşıladım. Stok yapacak bir durum yok. Her şeye dikkat ediyoruz. Programımızın çekimlerini erteledik..."

Esmersoy, "Evlilik sizin için ne ifade ediyor?'' sorusuna da ''Evlilik sorularının muhatabı ben değilim artık bence'' diyerek evliliğe sıcak bakmadığının sinyalini verdi