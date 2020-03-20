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    • Magazin
    • 20.03.2020 Gazete
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    ile sosyetik aşkı alışverişte görüldü

    ile sosyetik aşkı , önceki akşam ’deydi. Güzel sunucu, ‘Stok mu yaptınız?’ sorusuna şu yanıtı verdi: ‘İhtiyaçlarımı karşıladım. Stok yapacak bir durumun olduğunu da düşünmüyorum.’

    Temkinli aşıklar

    Geçtiğimiz günlerde aşkları belgelenen sunucu Burcu Esmersoy ile işadamı Allan Hakko, önceki akşam İstinye'de market alışverişi yaparken görüntülendi.

    Güzel sunucu, muhabirlerin "Stok için mi? Yoksa normal alışveriş mi yaptınız?'' sorusuna şu yanıtı verdi: "İhtiyaçlarımı karşıladım. Stok yapacak bir durum yok. Her şeye dikkat ediyoruz. Programımızın çekimlerini erteledik..."

    Esmersoy, "Evlilik sizin için ne ifade ediyor?'' sorusuna da ''Evlilik sorularının muhatabı ben değilim artık bence'' diyerek evliliğe sıcak bakmadığının sinyalini verdi

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