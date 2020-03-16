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    • Magazin
    • 16.03.2020 Gazete
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    Corona günlerinde aşk! ve çifti ilk kez görüntülendi

    2019 Eylül’de boşandığı ’dan sonra gönlünü ’ya kaptıran , önceki akşam sosyetik aşkıyla ilk kez görüntülendi. Çift, basına adeta aşk şovu yaptı...

    Corona günlerinde aşk

    Sosyetik işadamı Berk Suyabatmaz'dan Eylül 2019'da boşanan Burcu Esmersoy, gönlünü bir süre önce Vakko markasının veliahtı Allan Hakko'ya kaptırmıştı. Aşkları 3 ay önce başlayan 43 yaşındaki sunucu ile sosyetik işadamı, önceki akşam ilk kez Kuruçeşme'de birlikte görüntülendi. Koyu sohbet içinde olan sevgililerin birbirlerine aşk dolu bakışları da objektiflere böyle yansıdı. Mekan çıkışı, gazetecilerle kısa süreli sohbet eden , "Gördüğünüz gibi her şey yolunda, iyiyiz. İlişkimiz çok güzel gidiyor'' diyerek aşkıyla aracına bindi...


    Keyifli halleriyle dikkat çeken sunucu, aşkının yüzünü böyle sevdi.


    Esmersoy, sosyetik sevgilisine aşk dolu bakışlar fırlattı.


    Güzel sunucu gibi 'nun da yüzünde güller açıyordu.

    DOĞAN SAVAŞ

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