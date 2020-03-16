Sosyetik işadamı Berk Suyabatmaz'dan Eylül 2019'da boşanan Burcu Esmersoy, gönlünü bir süre önce Vakko markasının veliahtı Allan Hakko'ya kaptırmıştı. Aşkları 3 ay önce başlayan 43 yaşındaki sunucu ile sosyetik işadamı, önceki akşam ilk kez Kuruçeşme'de birlikte görüntülendi. Koyu sohbet içinde olan sevgililerin birbirlerine aşk dolu bakışları da objektiflere böyle yansıdı. Mekan çıkışı, gazetecilerle kısa süreli sohbet eden Burcu Esmersoy, "Gördüğünüz gibi her şey yolunda, iyiyiz. İlişkimiz çok güzel gidiyor'' diyerek aşkıyla aracına bindi...



Keyifli halleriyle dikkat çeken sunucu, aşkının yüzünü böyle sevdi.



Esmersoy, sosyetik sevgilisine aşk dolu bakışlar fırlattı.



Güzel sunucu gibi Allan Hakko'nun da yüzünde güller açıyordu.

DOĞAN SAVAŞ