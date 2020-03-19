Perşembe akşamlarına damga vuran Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Züleyha ve Demir arasında yaşanan gerilimin ardından bu hafta ortalığın iyice karıştığı görülüyor. İzleyiciler bu nedenle Demir karakterini canlandıran Murat Ünalmış'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.
MURAT ÜNALMIŞ BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN AYRILIYOR MU?
Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Demir'i canlandıran Murat Ünalmış'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı Bir Zamanlar Çukurova'nın 60. bölümünde netlik kazanacak.
MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?
Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Aslen Kayseri'li olan Murat Ünalmış, ortaokul bittikten sonra İstanbul'a gelmiştir. 14 yaşında Kayseri Meysu'da oynarken Fenerbahçe'ye transfer olunca İstanbul'a gitmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Kulübü'nde basketbol oynadı. 20 yaşında basketbol oynamayı bıraktı. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nü okuyarak bitirdi. Ardından "Akademi İstanbul"da oyunculuk eğitimi aldı.
1.96 cm'lik boyu olan Murat Ünalmış, basketbol kariyerinden sonra başladığı oyunculuk hayatı, birkaç dizinin ardından ilk sinema filmi Mahsun Kırmızıgül'ün yönettiği Güneşi Gördüm filminde tanınarak değişti. Yine Mahsun Kırmızıgül'ün New York'ta Beş Minare filminde de rol almıştır. ATV'de yayınlanan "Şöhret" adlı dizide başrol "Mert" karakterini canlandırdı.
Son olarak Bir Zamanlar Çukurova dizisinde Demir Yaman karakterini canlandırıyor.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 60. BÖLÜMDE NELER OLACAK?
"Geldiğimiz bu noktada herkes suçlu!"
ZÜLEYHA ŞİMDİ DE CEZAEVİNDE Mİ ÇİLE ÇEKECEK?
Yaşadıklarına, kendisine yapılanlara ve en çok da evlatlarından ayrılmaya daha fazla dayanamayan Züleyha, Fekeli'nin silahını kapar ve soluğu konakta alır! Demir, Züleyha'nın silahından çıkan kurşunlarla yere yığılır!
DEMİR ÖLECEK Mİ?
Demir ameliyathaneye giderken, Züleyha da ellerinden kelepçe ile jandarmaların arasında cezaevine gönderilir. Yıllar önce çiftlikten jandarma eşliğinde Yılmaz götürülmüştü. Bu kez Yılmaz, gider aracın arkasından koşar, Adeta tarih tekerrür etmektedir.
ZÜLEYHA VE HÜNKAR İLK KEZ AYNI NOKTADA
Züleyha, evlatlarından ayrı kalmanın acısıyla haykırarak konağı terk ederken, Hünkar da evlat acısıyla gözyaşları içinde hastaneye koşacaktır. Hünkar'ı evlat sınavında hiç yalnız bırakmayan ise tesadüfen orada bulunan Fekeli olacaktır.
DEMİR'İN YAŞAM MÜCADELESİ
Demir'in yaşam mücadelesi devam ederken, Hünkar hiç beklenmeyen bir dostluk eliyle Züleyha'yı ziyarete de gider.
ZÜLEYHA, SESSİZ KALMAK İSTİYOR
Bir yandan Yılmaz, bir yandan Hünkar ve onlardan tüm hikayeyi dinleyen Savcı Jülide, Züleyha'yı kurtarmak için uğraşırlar ama içerde de zor bir hayat vardır. Züleyha, sessiz kalmak istese de hayat onu, içerde de zorlu bir mücadeleye sokacaktır. Züleyha'nın ise artık kaybedecek bir şeyi kalmamıştır.
MÜJGAN, ZÜLEYHA SINAVINI VEREBİLECEK Mİ?
Bir yandan olan bitene üzülse de bir yandan hala kendini haklı bulan Müjgan, artık Behice cephesini de kaybetmiştir. Züleyha'nın dikkat çekmek için Demir'i vurduğunu söyleyen Müjgan'a kendi halası bile artık itibar etmeyecektir.
MÜJGAN EVLİLİĞİNİ KURTARMAYA ÇALIŞIYOR
Yılmaz, Züleyha'yı kurtarmak için çabalarken, Müjgan da evliliğini kurtarmak için çaba gösterecektir. Ancak yapacağı şey, kendisi dahil pek çok kişinin hayatını derinden etkileyecektir.
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