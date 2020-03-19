Perşembe akşamlarına damga vuran Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta yaşanan gelişmeler izleyicileri ekran başına kilitleyecek. Züleyha ve Demir arasında yaşanan gerilimin ardından bu hafta ortalığın iyice karıştığı görülüyor. İzleyiciler bu nedenle Demir karakterini canlandıran Murat Ünalmış'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor.

MURAT ÜNALMIŞ BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA'DAN AYRILIYOR MU?

Dizinin sevilen karakterlerinden biri olan Demir'i canlandıran Murat Ünalmış'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı Bir Zamanlar Çukurova'nın 60. bölümünde netlik kazanacak.

MURAT ÜNALMIŞ KİMDİR?

Murat Ünalmış, 23 Nisan 1981 tarihinde Kayseri'de doğmuştur. Aslen Kayseri'li olan Murat Ünalmış, ortaokul bittikten sonra İstanbul'a gelmiştir. 14 yaşında Kayseri Meysu'da oynarken Fenerbahçe'ye transfer olunca İstanbul'a gitmiştir. Lise yıllarında profesyonel olarak Fenerbahçe Kulübü'nde basketbol oynadı. 20 yaşında basketbol oynamayı bıraktı. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü'nü okuyarak bitirdi. Ardından "Akademi İstanbul"da oyunculuk eğitimi aldı.