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    • Magazin
    • 18.03.2020 Gazete
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    reklam çekimleri için şekilden şekile girdi

    Eski manken ve pilates eğitmeni , Koton'la yaptığı iş birliği için objektif karşısına geçti. 43 yaşındaki iki çocuk annesi Şallı, çekimler için de şekilden şekle girdi.

    Şallı şekilden şekile girdi

    Eski manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, Koton'la yaptığı iş birliği için objektif karşısına geçti. 43 yaşındaki iki çocuk annesi Şallı, çekimler için de şekilden şekle girdi.

    Ebru Şallı, objektifler karşısında sergilediği birbirinden esnek hareketlerle de "Lastik kadın" dedirtti. Yıllara meydan okuyan formuyla bir kez daha hemcinslerini kıskandıran eski manken, güzelliğiyle de nefesleri kesti.

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