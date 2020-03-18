Eski manken ve pilates eğitmeni Ebru Şallı, Koton'la yaptığı iş birliği için objektif karşısına geçti. 43 yaşındaki iki çocuk annesi Şallı, çekimler için de şekilden şekle girdi.

Ebru Şallı, objektifler karşısında sergilediği birbirinden esnek hareketlerle de "Lastik kadın" dedirtti. Yıllara meydan okuyan formuyla bir kez daha hemcinslerini kıskandıran eski manken, güzelliğiyle de nefesleri kesti.