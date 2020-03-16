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    • Magazin
    • 16.03.2020 Gazete
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    Yaman baterist

    Son dönemin en popüler isimlerinden , yine genç kızları kendisine hayran bıraktı. Bateri çalarken çektiği bu kareyi Instagram'da paylaşan Yaman'ın fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

    Yaman baterist
    Son dönemin en popüler isimlerinden Can Yaman, yine genç kızları kendisine hayran bıraktı. Bateri çalarken çektiği bu kareyi Instagram'da paylaşan Yaman'ın fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.

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