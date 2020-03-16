Yaman baterist

Son dönemin en popüler isimlerinden Can Yaman, yine genç kızları kendisine hayran bıraktı. Bateri çalarken çektiği bu kareyi Instagram'da paylaşan Yaman'ın fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı. Son dönemin en popüler isimlerinden Can Yaman, yine genç kızları kendisine hayran bıraktı. Bateri çalarken çektiği bu kareyi Instagram'da paylaşan Yaman'ın fotoğrafına beğeni ve yorum yağdı.
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