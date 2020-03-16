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    • Magazin
    • 16.03.2020 Gazete
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    Vırüs si

    Dünyaya yayılan ve şu ana kadar 5 binin üzerinde ölüme neden olan Coronovirüs salgını, gün geçtikçe artmaya devam ediyor... 'ta sahne alan ünlü isimlerin 2 aylık konserlerinin hemen hemen hepsi iptal olmuş durumda. Konser başı 200 bin lira kazanan 'nin şimdiden 5 konseri iptal olunca zararı 1 milyon lirayı geçmiş.

    Vırüs Hadisesi

    Dünyaya yayılan ve şu ana kadar 5 binin üzerinde ölüme neden olan Coronovirüs salgını, gün geçtikçe artmaya devam ediyor... Kıbrıs'ta sahne alan ünlü isimlerin 2 aylık konserlerinin hemen hemen hepsi iptal olmuş durumda. Konser başı 200 bin lira kazanan Hadise'nin şimdiden 5 konseri iptal olunca zararı 1 milyon lirayı geçmiş.

    Aynı şekilde her hafta Kıbrıs'ta ve Antalya'da konser veren Alişan'ın da maddi kaybı 500 bin liraya yaklaşmış... Bunun gibi Haluk Levent, Merve Özbey, Sibel Can ve Ebru Gündeş gibi isimlerin de milyonlarca liralık konserleri iptal olmuş durumda.

    Her ne kadar maddi kayıp yaşasak da ülkemizde alınan geniş kapsamlı önlemler içimizi rahatlatan bir durum... Ayrıca buradan Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya da teşekkür ederim. Bakanımız, bizleri erken bilgilendirdiği ve önlemler aldığı için koca bir alkışı hak etmiyor mu?


    KENDİNİ DEĞİL, ECE'YI ATEŞE ATTI...
    Ece Erken    , aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun evli olduğununun ortaya çıkmasından sonra çok eleştirildi ve sunuculuk yaptığı magazin programından istifa etti. Boşanmamak için aile büyüklerini araya koyan Şafak Bey, bence 'i uzun süre oyalamış. Çünkü yazın 'da birlikte gördüğüm yasak aşıkların yanlarında Ece Erken'in annesi Nurhan Serpici de vardı... Evli olduğunu bilse Ece, annesi ile sevgilisini tanıştırır mı? Ece Erken şimdi işini kaybedip tatile çıktı ama 'nun durumu nedir sizce? Bence eşi ve çocuklarının yanında!

    UFUK ÖZCAN - KUYTU KÖŞE

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