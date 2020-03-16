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    • Magazin
    • 16.03.2020 Gazete
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    Pijama partisi

    da zorunlu olmadıkça evden çıkmayan isimlerden... 2019 Ağustos'ta dünyaya gelen kızıyla önceki gün evinde geçiren güzel oyuncu, sevimli Leyla ile paylaştığı bu kareye "Pijama partisi" notu düştü.

    Pijama partisi

    Seda Bakan da zorunlu olmadıkça evden çıkmayan isimlerden... 2019 Ağustos'ta dünyaya gelen kızıyla önceki gün evinde geçiren güzel oyuncu, sevimli Leyla ile paylaştığı bu kareye "Pijama partisi" notu düştü.

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