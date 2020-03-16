Seda Bakan da zorunlu olmadıkça evden çıkmayan isimlerden... 2019 Ağustos'ta dünyaya gelen kızıyla önceki gün evinde geçiren güzel oyuncu, sevimli Leyla ile paylaştığı bu kareye "Pijama partisi" notu düştü.
Seda Bakan da zorunlu olmadıkça evden çıkmayan isimlerden... 2019 Ağustos'ta dünyaya gelen kızıyla önceki gün evinde geçiren güzel oyuncu, sevimli Leyla ile paylaştığı bu kareye "Pijama partisi" notu düştü.
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