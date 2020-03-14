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    • 14.03.2020 17:22
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    • 14.03.2020 17:22
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    Peş peşe ölümler zinciri: . bölüm fragmanında Tekin'in feryadı yürek yakıyor! Boran'ın ölümü...

    ATV ekranlarında salı akşamına damga vuran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'da bu hafta Boran'ın ölümü yürekleri dağladı. Son bölümde Hızır Çakırbeyli düşmanlarına karşı Boran'ın infaz emrinin verildiğini düşündürerek onu yurt dışına kaçırmaya çalıştı. Ancak Bicoların kurduğu hain tuzak sonrası Boran, İlyas ve Behzat'ı korumaya çalışırken vuruldu. . bölüm fragmanında Boran'ın öldüğü görülüyor. İzleyiciler şimdi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümünde neler yaşanacağını merak ediyor.

    EDHO 160. bölüm fragmanında Tekin'in feryadı yürek yakıyor!

    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yayınlanan bölümünde yer yerinden oynadı. Son bölümde düşmanlarıyla büyük mücadele veren Hızır Çakırbeyli bir yandan da Boran'ı korumaya çalıştı. Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha etti. Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansız bir hale geldi. Bölümün ardından izleyicilerin heyecanla beklediği EDHO 160. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Tekin'in feryadı yürek yakıyor.

    EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

    Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir.

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