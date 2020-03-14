Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın bu hafta yayınlanan bölümünde yer yerinden oynadı. Son bölümde düşmanlarıyla büyük mücadele veren Hızır Çakırbeyli bir yandan da Boran'ı korumaya çalıştı. Tufan, Boran'ın planıyla Bahar'ın öldüğünü öğrendiğinde bir intikam yemini daha etti. Aynı anda hem düşmanlarının hem de dostlarının menziline giren Boran'ın kurtuluşu artık neredeyse imkansız bir hale geldi. Bölümün ardından izleyicilerin heyecanla beklediği EDHO 160. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Tekin'in feryadı yürek yakıyor.

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Masanın Altan ve Tufan'a düzenleyeceği operasyondan bihaber olan Boran, Hızır'ın tüm planlarını bozarak işlerin sarpa sarmasına neden olmuştur. İstemeden düşmanlarının hayatını kurtarırken can dostu Tekin'in hayatını riske atmıştır. Başına buyruk yaptığı plan yüzünden dost, düşman herkesin hedefine girecektir.