Gözlemeci Poldi

Antalyasporlu futbolcu Lukas Podolski, iyice bizden biri oldu. Döner ve çay tutkusuyla bilinen Poldi, şimdi de gözleme beklerken pozunu paylaştı. "Geleneksel Türk lezzetleri" notu düşen Poldi'ye, Mesut Özil de Türk bayrağı emojisiyle cevap verdi.
Antalyasporlufutbolcu LukasPodolski, iyice bizden biri oldu. Dönerve çay tutkusuyla bilinen Poldi, şimdide gözleme beklerken pozunu paylaştı."Geleneksel Türk lezzetleri" notudüşen Poldi'ye, Mesut Özil de Türkbayrağı emojisiyle cevap verdi.
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