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    • Magazin
    • 14.03.2020 Gazete
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    Gözlemeci

    Antalyasporlu futbolcu , iyice bizden biri oldu. Döner ve çay tutkusuyla bilinen , şimdi de gözleme beklerken pozunu paylaştı. "Geleneksel Türk lezzetleri" notu düşen Poldi'ye, de Türk bayrağı emojisiyle cevap verdi.

    Gözlemeci Poldi
    Antalyasporlu futbolcu Lukas Podolski, iyice bizden biri oldu. Döner ve çay tutkusuyla bilinen Poldi, şimdi de gözleme beklerken pozunu paylaştı. "Geleneksel Türk lezzetleri" notu düşen 'ye, Mesut Özil de Türk bayrağı emojisiyle cevap verdi.

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