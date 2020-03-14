Sırp şarkıcı Emina Jahovic, Coronavirüs salgını nedeniyle marketleri yağmalayan Avrupalılar'ı eleştirdi.

"Eski Yugoslavya ülkelerinden gelenler olarak bizler savaş ve yiyecek sıkıntısının ne olduğunu iyi biliyoruz" diyen güzel şarkıcı, ekledi:

"Viyana gibi yaşam standardının yüksek olduğu ülkelerde bencilce hareket edenler, marketleri boşaltarak kimseye bir şey bırakmıyor. Eğer Corona sizi öldürmezse karma bunu elbet yapacaktır."