Sırp şarkıcı Emina Jahovic, Coronavirüs salgını nedeniyle marketleri yağmalayan Avrupalılar'ı eleştirdi.
"Eski Yugoslavya ülkelerinden gelenler olarak bizler savaş ve yiyecek sıkıntısının ne olduğunu iyi biliyoruz" diyen güzel şarkıcı, ekledi:
"Viyana gibi yaşam standardının yüksek olduğu ülkelerde bencilce hareket edenler, marketleri boşaltarak kimseye bir şey bırakmıyor. Eğer Corona sizi öldürmezse karma bunu elbet yapacaktır."
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