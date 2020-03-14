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    • Magazin
    • 14.03.2020 Gazete
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    , coronavirüs salgını sonrası marketleri boşaltan 'ı topa tuttu

    ABD’den ’ya, ’dan ’ye kadar dünyanın birçok yerinde, market rafları panik yüzünden boşaltıldı! Sırp şarkıcı , bencilce davranıp Coronavirüs salgını sonrası marketleri boşaltan 'ı topa tuttu.

    Yok öyle yağma

    Sırp şarkıcı Emina Jahovic, Coronavirüs salgını nedeniyle marketleri yağmalayan Avrupalılar'ı eleştirdi.

    "Eski Yugoslavya ülkelerinden gelenler olarak bizler savaş ve yiyecek sıkıntısının ne olduğunu iyi biliyoruz" diyen güzel şarkıcı, ekledi:

    "Viyana gibi yaşam standardının yüksek olduğu ülkelerde bencilce hareket edenler, marketleri boşaltarak kimseye bir şey bırakmıyor. Eğer Corona sizi öldürmezse karma bunu elbet yapacaktır."

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