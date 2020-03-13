Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Magazin
    • 13.03.2020 Gazete
    ABONE OL

    Şarkıcı  eşi ve oğlu Burak'la keyifli anlar yaşadı

    Şarkıcı , önceki gün evinin bahçesinde eşi ve oğlu Burak'la birlikte keyifli anlar yaşadı. Alişan, bu pozunu, "Konserler iptal. O zaman biz de ailece evdeyiz" notuyla paylaştı.

    İş yok keyif var
    Şarkıcı Alişan, önceki gün evinin bahçesinde eşi Buse Varol ve oğlu Burak'la birlikte keyifli anlar yaşadı. Alişan, bu pozunu, "Konserler iptal. O zaman biz de ailece evdeyiz" notuyla paylaştı.

    kalan karakter 1000

    yorumla

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
    Haberler Magazin Şarkıcı Alişan eşi Buse Varol ve oğlu Burak'la keyifli anlar yaşadı
    Diğer Magazin Haberleri Tüm magazin haberleri
    Tüm Magazin Haberleri