Şarkıcı Alişan, önceki gün evinin bahçesinde eşi Buse Varol ve oğlu Burak'la birlikte keyifli anlar yaşadı. Alişan, bu pozunu, 'Konserler iptal. O zaman biz de ailece evdeyiz' notuyla paylaştı. Şarkıcı Alişan, önceki gün evinin bahçesinde eşi Buse Varol ve oğlu Burak'la birlikte keyifli anlar yaşadı. Alişan, bu pozunu, 'Konserler iptal. O zaman biz de ailece evdeyiz' notuyla paylaştı.
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