ATV'de yayınlanan Hercai'nin başrol oyuncusu Ebru Şahin, reklamların da aranan yüzü oldu... Oyuncu, bir ayakkabı markasının yeni koleksiyonu için geçtiğimiz günlerde stüdyoya girdi. Şahin, çekimler boyunca neşeli halleriyle dikkat çekti.