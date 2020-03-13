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    • Magazin
    • 13.03.2020 Gazete
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    'nin yıldızı reklamların da aranan yüzü oldu

    ATV'de yayınlanan 'nin başrol oyuncusu , reklamların da aranan yüzü oldu... Oyuncu, bir ayakkabı markasının yeni koleksiyonu için geçtiğimiz günlerde stüdyoya girdi. Şahin, çekimler boyunca neşeli halleriyle dikkat çekti.

    Poz kesti!

    ATV'de yayınlanan Hercai'nin başrol oyuncusu Ebru Şahin, reklamların da aranan yüzü oldu... Oyuncu, bir ayakkabı markasının yeni koleksiyonu için geçtiğimiz günlerde stüdyoya girdi. Şahin, çekimler boyunca neşeli halleriyle dikkat çekti.

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