ATV'de yayınlanan Hercai'nin başrol oyuncusu Ebru Şahin, reklamların da aranan yüzü oldu... Oyuncu, bir ayakkabı markasının yeni koleksiyonu için geçtiğimiz günlerde stüdyoya girdi. Şahin, çekimler boyunca neşeli halleriyle dikkat çekti.
ATV'de yayınlanan Hercai'nin başrol oyuncusu Ebru Şahin, reklamların da aranan yüzü oldu... Oyuncu, bir ayakkabı markasının yeni koleksiyonu için geçtiğimiz günlerde stüdyoya girdi. Şahin, çekimler boyunca neşeli halleriyle dikkat çekti.
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