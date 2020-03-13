Son günlerde Kaan Yıldırım aşkıyla yüzü gülen Hadise, yine kural bozmadı. Önceki gün Antalya'da verdiği konser sonrası İstanbul Havalimanı'nda görüntülenen Hadise, patlayan flaşlarla şaşkına döndü. Keyfi kaçan ve yüzü düşen şarkıcı, "Bu saatte konuşmayacağım" dese de konu oyuncu sevgilisi Kaan Yıldırım'a gelince gülümsemeye başladı.

Geçtiğimiz günlerde kıskançlık krizine giren Kaan Yıldırım'ın isteğiyle sosyal medyadaki dans videolarını silen Hadise'nin iyice aşka geldiği öğrenildi. Güzel popçunun Kaan Yıldırım'ın rol aldığı dizinin Tuzla'daki setini sık sık ziyaret ettiği konuşulanlar arasında. Şarkıcı, yakın zamanda Yıldırım ile el ele poz vermeyi de istiyormuş.

DOĞAN SAVAŞ / TAKVİM