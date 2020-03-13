Balet Can Tunalı'dan ayrıldıktan sonra geçtiğimiz gece yeni sevgilisiyle ortaya çıkan Birce Akalay, suskunları oynamıştı. Güzel oyuncu, tüm ısrarlara rağmen sevgilisinin adını herkesten gizlemeyi tercih etmişti.

Ancak gerçek ortaya çıktı. Snob Magazin, Birce Akalay'ın yeni aşkının kim olduğunu gün yüzüne çıkardı. Güzel oyuncunun yeni sevgilisinin Fasih Saylan olduğu öğrenildi.. Saylan da Can Tunalı gibi dansla ilgileniyor.