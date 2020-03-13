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    • Magazin
    • 13.03.2020 Gazete
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    ’ın adını sır gibi sakladığı sevgilisi deşifre oldu! 'la görüntülendi

    ’ın adını sır gibi sakladığı sevgilisi deşifre oldu. Güzel oyuncunun geçtiğimiz gece objektiflere yakalandığı yeni aşkı çıktı.

    Sır sevgili çözüldü

    Balet 'dan ayrıldıktan sonra geçtiğimiz gece yeni sevgilisiyle ortaya çıkan , suskunları oynamıştı. Güzel oyuncu, tüm ısrarlara rağmen sevgilisinin adını herkesten gizlemeyi tercih etmişti.

    Ancak gerçek ortaya çıktı. Snob Magazin, Birce Akalay'ın yeni aşkının kim olduğunu gün yüzüne çıkardı. Güzel oyuncunun yeni sevgilisinin olduğu öğrenildi.. Saylan da Can Tunalı gibi dansla ilgileniyor.

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