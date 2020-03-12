Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

MÜGE ANLI CANLI YAYIN ATV CANLI İZLE 12 MART - TIKLA

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı Akdilek Köyü'nde 25 Ocak 2014 günü sabah saatlerinde 6 yaşındaki Zehra Topdağ kayboldu. Ailesi onu her yerde ararken ertesi gün evlerinin arkasındaki boş arazide bir çuvalın içinde boğularak öldürülmüş halde bulundu. Aradan 6 yılı aşkın bir süre geçti Ancak küçük kızın katili hala bulunamadı. Şimdi ağabeyleri Cuma ve Hümeydi Topdağ kardeşlerinin katilinin bulunmasını istiyor.

Müge Anlı'daki Zehra Topdağ'ın ölüm nedeni, yengesi Kadriye'yi amcası İsmail ile cinsel ilişkiye girerken görmesi mi? Zehra Todağ'ın katili kim? Kocası askerdeyken başkalarıyla cinsel ilişkiye girdiği iddia edilen Kadriye, iddialara ne yanıt verecek? Kadriye'nin birlikte olduğu ve boşonmasına neden olan Mehmet Bey, 12 Mart Müge Anlı canlı yayınında!

Okuldan çıktıktan sonra evine gelen Çağla Tuğaltay, vahşice katledildi. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, 5 Haziran 2000'de İstanbul Şişli'ye bağlı Fulya'daki evinde hayatının baharında boğazı kesilerek öldürülen 15 yaşındaki Çağla'nın cinayetini yeniden canlı yayına taşıdı. Yaşasaydı 35 yaşında olacak olan Çağla'nın katil ya da katilleri kim? Yıllardır kızının katilinin peşinde olan anne Gülnur Saygı, zaman aşımından dolayı kalan süreye dikkat çekti. MHP Konya Milletvekili Esin Kara zaman aşımıyla ilgili TBMM'ye teklif sunmuştu. Gülnur Saygı, Devlet büyüklerine seslenerek zaman aşımıyla ilgili yardım istedi.

Tüyler ürperten Çağla Tuğaltay cinayetinde son 86 gün!

Tecavüz bulgusuna rastlanmayan genç kızın olay anında bağırmaması ve kapıda zorlama olmaması şüpheleri Çağla'nın yakın çevresinde toplanmıştı. Cinayet günü bir çok kişinin eve girmesi delillerin yeterince incelenmesini engelmişti. Müge Anlı'nın yeniden gündeme taşıdığı Çağla cinayetinde gelen ihbarları değerlendiren ekipler iki kişinin DNA örneğini almıştı. Anlı, şüphelenilen iki kişiden DNA örnekleriyle ilgili sonuç çıktığını belirtti. Yapılan karşılaştırmada şüphelilerden alınan DNA örneklerin Çağla'nın tırnak arasından çıkan DNA örneği ile uyuşmadığı öğrenildi.