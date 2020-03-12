Avukat Nail Gönenli'den ayrıldıktan sonra bir süre kalbini aşka kapatan Bestemsu Özdemir, aşk orucunu bozdu... Güzel oyuncu önceki akşam Bebek'teki bir mekanda yeni sevgilisi ile objektiflere yakalandı.

BU sırada genç adam paniğe kapıldı. Güzel oyuncu ise taksiye binerek uzaklaşan aşkına "Kaçma çektiler zaten gel" diye seslendi. Özdemir, daha sonra arabası ile sevgilisini takip etti. Çift, Emirgan'daki Gizli Kalsın'da sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.

DOĞAN SAVAŞ