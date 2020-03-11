11 Mart reyting sonuçları izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Dizi, haber bültenleri ve programların sona ermesiyle birlikte reyting sonuçları hakkındaki araştırmalarda artış yaşandığı görülüyor. 11 Mart Çarşamba günü hangi dizi ya da programın birinci olduğu merak ediliyor. Peki, 11 Mart reyting sonuçları reyting sonuçları açıklandı mı? İşte Kuruluş Osman, Zemheri, Doğduğun Ev Kaderindir reyting sıralaması hakkında merak edilenler... Reyting temel olarak hangi programın ve televizyon kanalının ne kadar izlendiğini ortaya çıkaran sistemin adıdır.

11 MART REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

11 Mart Çarşamba reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Çarşamba gününün reyting sonuçları 12 Mart Perşembe günü öğle saatlerinden sonra belli olacak. Sonuçlar açıklandığında haberimizin içerisinde yer alacak.