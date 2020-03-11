Bala Hatun tarihte kimdir? Osman Bey'in çocukları kimlerdir? İşte Bala Hatun'un hayatı...

Kuruluş Osman çarşamba akşamlarına damga vurmaya devam ediyor. Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da bu akşam yaşanan gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekti. Özellikle dizinin yayınlandığı saatlerde izleyiciler arama motorlarında Bala Hatun hakkında araştırma yapıyor. Peki, Bala Hatun tarihte kimdir? Osman Bey'in çocukları kimlerdir? İşte Bala Hatun hakkında detaylar

BALA HATUN TARİHTE KİMDİR?

Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

OSMAN BEY'İN ÇOCUKLARI KİMLERDİR?

Osman Gazi 1289 yılı civarlarında Şeyh Edebali'nin kızı Rabia Bala Hatun ile ikinci evliliğini yaparak güç kazanmıştır. Rabia Bala Hatun'un mezarı, babası Şeyh Edebali'nin Bilecik'te bulunan türbesinin yanındaki bir yerde, annesi ile beraber bulunmaktadır. Rabia Bala Hatun 1324 yılında vefat etmiştir.

Torun çocukları: Yıldırım Bayezid, Savcı Bey, Yakub Çelebi, Nefise Hatun, Sultan Hatun, Halil Bey, İbrahim Bey

Torunlar: I. Murad, Süleyman Paşa, Şehzade Halil, Fatma Hatun