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    • Magazin
    • 06.03.2020 Gazete
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    Dolgu yaptıran 'nin dudaklarındaki şişlikler dikkat çekti

    Son şarkısı 'Yalan' ile umduğunu bulamayan , önceki akşam kardeşi Ayça ile Bebek Otel'de akşam yemeği yedi. Daha önce de dolgu yaptıran genç şarkıcının, dudaklarındaki şişlikler ve iğne izi de gözden kaçmadı.

    Köfte dudak

    Son şarkısı 'Yalan' ile umduğunu bulamayan Aleyna Tilki, önceki akşam kardeşi Ayça ile Bebek Otel'de akşam yemeği yedi. Daha önce de dolgu yaptıran genç şarkıcının, dudaklarındaki şişlikler ve iğne izi de gözden kaçmadı.

    Doğan SAVAŞ

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