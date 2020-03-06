Son şarkısı 'Yalan' ile umduğunu bulamayan Aleyna Tilki, önceki akşam kardeşi Ayça ile Bebek Otel'de akşam yemeği yedi. Daha önce de dolgu yaptıran genç şarkıcının, dudaklarındaki şişlikler ve iğne izi de gözden kaçmadı.

Doğan SAVAŞ