İzzet Yıldızhan, önceki gün yakın arkadaşı Murtaza Altınkaya ile Nişantaşı'ndaydı. Türkücü, 'Sınırdaki dramı ve çocukları görünce yüreğim parçalanıyor' diye konuştu. İzzet Yıldızhan, önceki gün yakın arkadaşı Murtaza Altınkaya ile Nişantaşı'ndaydı. Türkücü, 'Sınırdaki dramı ve çocukları görünce yüreğim parçalanıyor' diye konuştu.
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