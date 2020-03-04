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    • Magazin
    • 05.03.2020 09:07
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    • 05.03.2020 09:07
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    Hayranları şokta öldü mü? Kuruluş Osman ? İşte hayatına dair bilgiler

    Kuruluş Osman tarihte kimdir? Bala Hatun'un Moğollar tarafından bıçaklanması izleyicilerin aklına sorusunu getirdi. Bala Hatun'un hayatı izleyiciler tarafından büyük bir merakla araştırılıyor. Kuruluş Osman izleyicileri özellikle dizinin yayınlandığı şu saatlerde sorusuyla ilgili araştırmalarını sürdürüyor. İşte merak edilen detaylar... Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

    Kuruluş Osman Bala Hatun tarihte kimdir?

    Bala Hatun öldü mü sorusu Kuruluş Osman'ın son bölümünden sonra merak konusu oldu. Dizinin yayınlandığı günler dikkat çeken tarihi karakterlerden birisi de Şeyh Edebali'nin kızı Bala Hatun oluyor. Özellikle dizinin yayınlandığı saatlerde izleyiciler arama motorlarında Bala Hatun hakkında araştırma yapıyor. Peki, Kuruluş Osman Bala Hatun tarihte kimdir? İşte hayatına dair bilgiler... Balgay, Osman Bey'in güçlenmemesi için her şeyi yapmaya hazırdır. Osman Bey'in Bala Hatun'a olan ilgisinin farkında olan Balgay'ın planı beklenenden daha tehlikelidir. Balgay, Osman Bey'den intikamı Bala Hatun'a suikast düzenleyerek mi alacak? Bıçaklanan Bala Hatun, hayatta kalmayı başarabilecek mi?

    BALA HATUN TARİHTE KİMDİR?

    Tam olarak ne zaman doğduğu bilinmeyen Rabia Bala Hatun, 13. Yüzyılda yaşamıştır. Osman Gazi'nin ikinci eşi, Şeyh Edebali'nin kızı ve Aladdin Paşa'nın annesidir. Osman Gazi ilk evliliğini 1280 yılında, Orhan Gazi'nin annesi olan ve Selçuklu vezirlerinden Ömer Abdülaziz Bey'in kızı Mal Hatun ile yapmıştır.

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