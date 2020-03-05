Almanya'da yaşayan Betül Benli'nin 6 aylık bebeği Melis, 'SMA 1' adlı kas hastalığına yakalandı. Alman hükümeti; tedavinin bir kısmını karşıladı ancak yeterli olmadı. Melis'in hayata tutunabilmesi için sadece ABD'de bulunan 2 milyon dolarlık ilaca ihtiyaç duyulduğu açıklandı. Bunun üzerine Alman vakıfları, Melis için kampanya başlattı.

Kampanya, Türkiye'den de büyük destek gördü. Bir dönem atv'de yayınlanan 'Sen Anlat Karadeniz'in yıldızı İrem Helvacıoğlu ile meslektaşı Merve Sevici de "Almanya'da yaşam savaşı veren minik yavrumuz için el ele verelim" çağrısı yaptı.



İrem Helvacıoğlu: "Alman hükümeti tedavi için gerekli ücreti karşılamıyor. Desteklerimiz çok önemli."



Güzel oyuncu Merve Sevi, "Melis'e umut olalım" dedi.



Makineye bağlı yaşayan küçük Melis'in annesi, "Evladımızı yaşatmak için bu kampanyayı başlattık" dedi.