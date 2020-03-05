Uzun süredir hiçbir projede yer almayan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde sürekli kitap okuduğunu söyledi. 32 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün ise kendisine yeni bir hobi buldu.

Örgü örmeye başlayan Merve Boluğur, el işindeki yeteneğini konuşturdu. Güzel oyuncu, örgü örerken paylaştığı karelere "İki ters, bir düz zamanı" ve "Her türlü bezimiz mevcuttur" notu düştü.