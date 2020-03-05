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    • Magazin
    • 05.03.2020 Gazete
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    el işindeki yeteneğini konuşturdu! örmeye başladı...

    Uzun süredir hiçbir projede yer almayan , geçtiğimiz günlerde sürekli kitap okuduğunu söyledi. 32 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün ise kendisine yeni bir hobi buldu.

    Merve’den iki ters bir düz

    Uzun süredir hiçbir projede yer almayan Merve Boluğur, geçtiğimiz günlerde sürekli kitap okuduğunu söyledi. 32 yaşındaki güzel oyuncu, önceki gün ise kendisine yeni bir hobi buldu.

    Örgü örmeye başlayan , el işindeki yeteneğini konuşturdu. Güzel oyuncu, örerken paylaştığı karelere "İki ters, bir düz zamanı" ve "Her türlü bezimiz mevcuttur" notu düştü.

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