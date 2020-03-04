Özlem Yıldız, dün özel bir çekim için Maldivler'in yolunu tuttu. Yıldız, havalimanından maskeyle paylaştığı bu kareye şöyle not düştü: "10 saatlik uçuş için bir torba ilaç, sprey, pastil, dezenfektan ve tabii maskemle hazırım."
Özlem Yıldız, dün özel bir çekim için Maldivler'in yolunu tuttu. Yıldız, havalimanından maskeyle paylaştığı bu kareye şöyle not düştü: "10 saatlik uçuş için bir torba ilaç, sprey, pastil, dezenfektan ve tabii maskemle hazırım."
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