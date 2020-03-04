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    • Magazin
    • 04.03.2020 Gazete
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    'dan virüse karşı maskeli önlem

    , dün özel bir çekim için Maldivler'in yolunu tuttu. Yıldız, havalimanından maskeyle paylaştığı bu kareye şöyle not düştü: "10 saatlik uçuş için bir torba ilaç, sprey, pastil, dezenfektan ve tabii maskemle hazırım."

    Önlemsiz asla!

    , dün özel bir çekim için Maldivler'in yolunu tuttu. Yıldız, havalimanından maskeyle paylaştığı bu kareye şöyle not düştü: "10 saatlik uçuş için bir torba ilaç, sprey, pastil, dezenfektan ve tabii maskemle hazırım."

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