Ünlü model Çağla Şıkel, Instagram'da mültecilerin görüntülerini paylaşıp şöyle yazdı: "Ve siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin! Edin edin... En azından görün ne tür bi bağımlı ve hastasınız!" Şıkel'in bu sözleriyle hedefi, takip ettikleri arasında olan Şeyma Subaşı ve Kerimcan Durmaz gibi tiplerdi.

Durmaz, kendinden bekleneni yaptı ve bu süreçte ne yediğini içtiğini paylaşmadan edemedi.



Şeyma isimli kişi, aynı sebepten Demet Akalın'ın da hışmına uğramıştı.