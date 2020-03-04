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    • Magazin
    • 04.03.2020 Gazete
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    Çağla Şıkel, gibi tipleri bombaladı! "Siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!"

    Çağla Şıkel, sıkıntılı günlerimizi umursamadan paylaşım yapan gibi tipleri bombaladı. Ünlü model Çağla Şıkel, 'da lerin görüntülerini paylaşıp şöyle yazdı: "Ve siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin! Edin edin... En azından görün ne tür bi bağımlı ve hastasınız!"

    Hastasınız!

    Ünlü model Çağla Şıkel, 'da lerin görüntülerini paylaşıp şöyle yazdı: "Ve siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin! Edin edin... En azından görün ne tür bi bağımlı ve hastasınız!" Şıkel'in bu sözleriyle hedefi, takip ettikleri arasında olan Şeyma Subaşı ve Kerimcan Durmaz gibi tiplerdi.

    Durmaz, kendinden bekleneni yaptı ve bu süreçte ne yediğini içtiğini paylaşmadan edemedi.

    Şeyma isimli kişi, aynı sebepten 'ın da hışmına uğramıştı.

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    Haberler Magazin Çağla Şıkel, Şeyma Subaşı gibi tipleri bombaladı! "Siz hala yediğinizi, gezdiğinizi paylaşmaya devam edin!"
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